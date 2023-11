Addio signora Olga | Avellino sarà più vuota senza di te

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ venuta a mancare all’età di 95 anniRoca, vedova Grieco. per tutti ladell’omonimo bar di Corso Vittorio Emanuele, oggi rinominato “Nonno Arturo” come il suo papà. Non c’ un avellinese, grande o piccino che sia, che non abbia fatto tappa nello storico bar della città: da un caffè, alle pizzette all’inconfondibile gelato, laha sempre accolto tutti, anche quando l’età non le permetteva più di passare le interne giornate nella sua attività, oggi gestito dai nipoti. Ma un salto in quel barlo facevea sempre perchè, e lalo ha sempre saputo, quello di Arturo era, e resta, uno dei più importanti bar anche dello sport avellinese, dove ritrovarsi per commentare i risultati, come ...