Cina | volume consegne espresse segna nuovo record durante il “Double 11”

(Di domenica 12 novembre 2023) Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Ildelleinha raggiunto unil festival dello shopping online “11”, che e’ durato dalla fine di ottobre a meta’ novembre, come dichiarato oggi dallo State Post Bureau. Dall’1 all’11 novembre, le imprese diin tutto il Paese hanno raccolto un totale di circa 5,26 miliardi di pacchi, in crescita del 23,22% rispetto allo scorso anno, secondo l’ufficio. Ieri sono stati raccolti in tutto 639 milioni di pacchi espressi, ha riferito l’ufficio, aggiungendo che il dato e’ pari a 1,87 volte l’usualecommerciale, in aumento del 15,76% su base annua. Il crescente business delle ...