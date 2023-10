LIVE Inter-Benfica 0-0 | finisce il primo tempo | diversi errori!

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0perfettamente equilibrato a San Siro, da registrare peròerrori tecnici della squadra di Simone Inzaghi. Nella ripresa, serve maggior attenzione e incisività. Bravo Sommer su Aursnes. TERMINA IL. 45? Segnalati due minuti di recupero. Si giocherà fino al minuto 47. 42? CONCLUSIONE DI BARELLA! Destro del sardo, si distende ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Inzaghi non appare soddisfatto di questo primo tempo. 35? Benfica che prova il pressing offensivo. 33? ...

Caccia alla prima vittoria europea. L'Inter scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle 21 affronta...

8 Di seguito, tutti gli episodi da moviola dei match di Champions League tra- Benfica e Napoli - Real Madrid.- BENFICA martedì 3 ottobre, ore 21 Arbitro: Danny Makkelie (NED) Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED) Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED) VAR: Rob Dieperink (NED) AVAR: ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- BENFICAINTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. InzaghiBENFICA (4 - ...

34' - GOL DEL REAL MADRID! Rimonta del Real Madrid che ribalta il risultato con Bellingham. Azione personale dell'inglese che arriva in area di rigore, resiste alla carica di Anguissa, salta secco ...L’azione era comunque in fuorigioco. 29' – Niente da fare per l’Inter da punizione. Di Marco calcia sulla barriera. 28' – Potenziale occasione per l’Inter, che dovrà battere un calcio di punizione dal ...