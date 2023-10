Incidente Venezia | pullman precipita da cavalcavia a Marghera

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilsi è incendiato. Interrotta la linea ferroviaria trae Mestre Unto oggi da unverso le 19.45 a. A seguito dell’impatto il veicolo si è incendiato. Sul posto i Vigili del Fuoco. Al momento non è ancora possibile stabilire se ci fossero persone a bordo ma si teme che ci possano essere vittime. Sono in corso le operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.