Coach Piatti su Sinner e Alcaraz | ' Niente Coppa Davis per sopravvivere'

(Di martedì 3 ottobre 2023) " Non capisco le polemiche su chi giochi in, l'importante è andare avanti. Mi fanno ridere anche le parole degli ex che non possono mettersi nei panni di chi gioca ai ritmi del tennis odierno, ...

Dai "Boys" a Sinner, passando per Ljubicic, Raonic, Gasquet, Sharapova e sognando il destino dei nuovi Dhamne, Rapagnetta, Carboni e Sesko nella sua accademia. La volontà è sempre quella degli ...L'altoatesino ha sorpreso l'ambiente del tennis quando ha deciso di separarsi dalstorico, Riccardo. E' apparsa a molti una scelta avventata, quanto meno colpevole di ingratitudine. ...

Riccardo Piatti: "Jannik Sinner ha saltato la Davis perché pensa alla ... Eurosport IT

Riccardo Piatti: “Sinner ha saltato la Davis perché pensa alla propria sopravvivenza” Ubitennis

Riccardo Piatti si è espresso, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, sui motivi che hanno portato Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a rinunciare alla Coppa Davis nel mese di settembre per ...L'ex storico allenatore dell'altoatesino: "L’hanno saltata per tutelare il fisico, non per l’Asia. Non capisco le polemiche" ...