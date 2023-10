UFFICIALE – Real Madrid | Ancelotti perde anche Alaba

L' Inter perde Hakan Calhanoglu . Questo il comunicato da parte del club nerazzurro: " problema fisico per il turco, che non sarà...

Grande attesa in città per la grandissima sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid , allenata da un grande ex come Carlo Ancelotti, valida ...

Caos in casa Real dopo il ko per 3-1 nel derby contro l'Atlético: il tecnico emiliano sotto accusa , Real Madrid Tv si scaglia contro l'arbitro, ...

Arriva la notizia ufficiale in merito a Napoli - Real Madrid . Nella lista dei convocati blancos si può infatti notare la pesante assenza per ...

UFFICIALE – Real Madrid, i convocati di Ancelotti: out Alaba e altri 3 calciatori CalcioNapoli1926.it

UFFICIALE - Real Madrid, i convocati di Ancelotti per Napoli: fuori Alaba Tutto Napoli

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, parlerà lunedì a Castel Volturno a partire dalle ore 14.00, in vista della sfida tra azzurri e Real Madrid. La UEFA ha reso noti orari e luoghi delle conferenze ...La notte magica d’Europa nella quale Napoli e Real si giocano un posto in cima alla classifica del girone, non vedrà protagonista un titolare, escluso ufficialmente dalle scelte dei convocati. Out un ...