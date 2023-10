Lutto per Fiorello | il doloroso addio all’amico attore Tommaso Accardo

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È morto. L’, conosciuto anche come Tommasino, si è spento a 84 anni. Volto conosciuto della tv – tra spot e programmi – è stato spesso la spalla diche lo ha ricordato con un post social. L’artista è stato parte integrante della seconda parte di carriera dello showman siciliano, prendendo parte ad alcune delle sue trasmissioni storiche quali Stasera Pago Io. L’annuncio della sua morte è arrivato inaspettato nella serata del 1° ottobre, quando lo stessoè intervenuto sui suoi profili social per salutare per sempre il suo amico. Morto, chi era l’di Stasera Pago Io Lo ricordiamo per il suo sguardo impassibile e per quei baffetti che lo rendevano speciale. Tommasino è stato la spalla di ...