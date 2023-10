I soldi in Ligue1 sono un falso problema | non li sanno spendere | guardate il Lione di Grosso L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un successone, l’arrivo adi Fabio. L’Olympique ha perso anche in casa Reims, ecinque sconfitte in sette giornate, ha due punti in tutto, è ultimo in classifica. E’ ad un passo dalla retrocessione, e quattro anni fa aveva vinto il campionato, tre anni fa giocava la Champions…quasi li sfotte, scrive che si affideranno “a Babbo Natale” per rifare la squadra a gennaio. Ma il punto, per l’editorialista Vincent Duluc è proprio questo: non, il; è che li spendono sempre malissimo. “Quando vedi che Brest e Reimssul podio, e il Psg è quinto, ilè ultimo e l’Olanda è davanti a noi nell’indice Uefa, non è perché allamancano i. È perché ...