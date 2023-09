Giorgia Meloni commenta lo spot di Esselunga su Facebook | Polemiche? Lo trovo molto bello e toccante

(Di mercoledì 27 settembre 2023), in un post pubblicato sulla sua pagina, ha scritto: "Leggo che questoavrebbe generato diversee contestazioni. Io lo". La nota ...

«Bello e toccante» . Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si inserisce nella polemica del momento, politicizzandola. A far discutere è ...

Nel corso dell'intervista Francesca Fagnani ha ripreso la diatriba tra Arisa e Paola Iezzi , nata dopo gli apprezzamenti della prima alla premier. Le dichiarazioni non avevano trovato ...Il sogno diè quello di governare cinque se non dieci anni e le possibilità aumentano se nella minoranza non si trova un accordo che possa rendere più facile un assalto all'esecutivo. ...

Il voto di Vittorio Sgarbi a Giorgia Meloni: "Ecco la mia pagella..." La7

Esselunga coglie nel segno e torna a far parlare di sé. Lo spot in onda dal lunedì ha subito diviso i social tra favorevoli e contrari, tra chi sembra aver colto il messaggio che ...L'intervista di Bruno Vespa a Giorgia Meloni, Laganà: "La Rai chiarisca per pubblicità a politici" Nel corso delle giornate di Taranto sono intervenuti i principali esponenti del Governo, compreso il ...