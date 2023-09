Gattuso ha il carattere per piacere a Marsiglia | parla spesso di genitali Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È ufficiale:è il nuovo allenatore del, l’OM. Lescrive: Sulla carta, il profilo atipico di, 45 anni, ha caratteristiche per accontentare il pubblico marsigliese, sempre desideroso di personalità a tutto tonfo e in grado di assorbire la pressione. Chi meglio di “Ringhio” (il suo soprannome, che significa “grugnito” in italiano) per conquistare i tifosi? La sua prima conferenza, prevista per giovedì, promette di essere ben frequentata, visto il contesto olimpico e la crisi aperta tra la dirigenza e i suoi Ultras. Il suo temperamento viene definito inflessibile, ma a volte anche maleducato, persino virile. Non è raro sentirlore diquando vuole analizzare una partita o screditare qualcuno. «Il problema è che è un cazzone nel calcio. Non ne ...