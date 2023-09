Festività autunnali 2023 | la celebrazione di castagne e funghi porcini a Roccamonfina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nell’autunnodiventa il palcoscenico di una festa che celebra due gioielli della cucina campana: lee i. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento avrà luogo nei weekend dal 30 settembre al 29 ottobre. Gusto e tradizione: cosa aspettarsi Le stelle della festa sono, senza dubbio, leIGP e i. Ma non è tutto: i visitatori avranno l’opportunità di imbarcarsi in un viaggio culturale attraverso i pittoreschi borghi vicini, con un servizio navetta gratuito che collega diverse località come Conca della Campania e Marzano Appio. Escursioni e scoperte Oltre ai tour guidati dei borghi, l’evento include passeggiate esplorative nella natura e nella storia della regione, specialmente ai ...

In questa stagione, le temperature più fresche, letradizionali e i colori caldi delle ...pittoresca zona lacustre al nord è uno dei luoghi più affascinanti per godere dei colori. ......SPERANZA torna a proporre due eventi che da anni scandiscono il calendario delle attività. in vista anche delle prossimenatalizie. I prodotti spaziano dall'oggettistica per ...

A Lugano torna la Festa d'Autunno: mercatini, grotti, musica e molto ... QuiComo