Domenica In primo ottobre | ospiti e anticipazioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Spoiler terza puntataIn del: ecco quali saranno gliche Mara Venier intervisterà dalle ore 14 su Rai Uno!IN: ECCO I SUPERDEL- Manca sempre meno alla nuova attesissima puntata diIn, che andrà in onda ila partire dalle ore 14.00 su Rai Uno. Mara Venier è pronta ad accogliere nel suo studio tanti super, che si racconteranno in via del tutto esclusiva, sia dal punto di vista lavorativo e professionale che per quanto concerne la vita sentimentale e privata. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); I nomi degliIn studio con Zia Mara ...