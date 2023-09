Ucraina | l' Onu accusa la Russia di avere usato la tortura in maniera sistematica

Lo scoppio del conflitto in Ucraina , oltre alle mire espansionistiche di Mosca e alla volontà del blocco Mosca-Pechino di riorganizzare l’ordine ...

Sono ormai 19 mesi che dura ininterrottamente la guerra in Ucraina e in questi giorni si sta svolgendo all’ONU l’Assemblea Generale dei 193 Stati ...

La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di cessate il fuoco : lo ha detto ai giornalisti il ...