“Quando ti sposi con Mentana?” | Francesca Fagnani resta spiazzata e replica così

“Ma dopo, finita l’intervista, perché voi registrate no? In questo studio no? Infatti c’ho sempre ‘le prove occupate’ perché ce stai tu che… Ma dopo ...

Poi,la chiacchierata tra i due volti Rai stava giungendo al termine, la padrona di casa ha preso il quadernino a mo' di Fagnani e l'ha pungolata: 'ticon Enrico Mentana'. ...... 'Vuoi diventare mia moglie' PrestoOra che le cose si sono sistemate, Gabriela e Goiseppe sono pronti a mettere su famiglia: 'Stiamo insieme da 8 anni (dalei ne aveva 12 ndr.) e ci ...

Mara Venier a Francesca Fagnani: “Quando ti sposi con Enrico Mentana” Il Fatto Quotidiano

Domenica In, Francesca Fagnani e il matrimonio con Enrico ... Adnkronos

«Certo che me li ricordo, sono venuti qui con delle uova per avere il meteo favorevole». Quando la suora di clausura di Santa Chiara risponde al telefono non è sorpresa.Annunciato da ormai un anno, il prequel di uno dei film Disney più amati è in piena fase di produzione e ha una data d'uscita stabilita.