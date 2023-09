(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – Inarriva ladideiper le cosiddette procedure accelerate di frontiera. Laè stata realizzata in 40 giorni con dei container. All’interno, 84 dei 300 posti previsti sono riservati aiche potranno utilizzare il nuovo iter che prevede il versamento di 5mila euro per evitare di esservi rinchiusi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Siamo profondamente preoccupati per la situazione in tutti i centri di accoglienza della Sicilia , a partire dall'hotspot ...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Siamo profondamente preoccupati per la situazione in tutti i centri di accoglienza della Sicilia , a partire ...

La struttura è stata realizzata con dei container Inarriva la prima struttura di trattenimento dei richiedenti asilo per le cosiddette procedure ...300 posti previsti sono riservati ai...Gli altri sono situati in Puglia ( Bari e Brindisi ), in( Trapani e Caltanissetta ), nel ... dove iospitati sono superiori ai 108 posti disponibili. Per questo motivo il ministro ...

Apre in Sicilia la prima struttura per i richiedenti asilo Today.it

Migranti, in Sicilia prima struttura di trattenimento per richiedenti asilo Adnkronos

In Sicilia arriva la prima struttura di trattenimento dei richiedenti asilo per le cosiddette procedure accelerate di frontiera. La struttura è stata realizzata in 40 giorni con dei container. All'int ...Berlino di nuovo contro il governo italiano. E questa volta a finire nel mirino dell’esecutivo tedesco, che nei giorni scorsi aveva invitato l’Italia a rispettare gli accordi di Dublino ribadendo che, ...