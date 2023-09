(Di lunedì 25 settembre 2023) Il presidente della Bce, Christine Lagarde, ha affermato che il suo obiettivo è di riportare l'inflazione sl 2% e di dare stabilità ai prezzi. Borse in calo per le sue aprole

Ora, infatti, è prevista una maggiore contrazione ine un'espansione più forte in Spagna. ...più marcato del mercato del lavoro potrebbe spingere l'economia verso la recessione .": per S&P ...S&P prevede una maggiore contrazione ine una maggiore espansione in Spagna. In termini di ... S&P non si aspetta che lainizi a tagliare i tassi prima della seconda metà del 2024. Inoltre, ...

Bce: Germania nei guai. Bund mai così in crisi da più di 10 anni ilGiornale.it

Blog | Inflazione, dove ci porta la strategia dei falchi della Bce Econopoly

Lo ha annunciato la presidente della Bce Christine Lagarde. Lagarde aveva lanciato la revisione lo scorso dicembre e aveva detto che sarebbe stata completata entro la fine del 2023, ma negli ultimi ..."È improbabile che l'attuale, insolita contrazione degli aggregati monetari prefiguri una profonda recessione, riflette piuttosto un significativo riequilibrio dei portafogli dopo un lungo periodo di ...