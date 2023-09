Maxi controllo sulle strade della droga tra Limbiate | Solaro e Ceriano Laghetto | FOTO

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ben 10 posti diin un raggio di poco più di 2 km ieri pomeriggiotra, Cesano Maderno e, per “cinturare” una fetta di Parco delle Groane in cui è presente il fenomeno dello spaccio di. Ieri pomeriggio le pattuglie intercomunali di Meda, Cesano Maderno, Seveso,, ...

Le apparecchiature impiegate per la coltivazione delle piante erano molto sofisticate e di notevole fattura, progettate su misura per garantire la massima efficienza,ile l'alimentazione ...All'esito delvenivano elevate 3 contravvenzioni in materia di sicurezza per complessivi 4.422 di ammenda.

ALTO VICENTINO - Controllo in un cantiere edile: maxi multa e due ... tviweb

PROVINCIA DI VICENZA - Raffica di controlli durante l'estate: decine di multe e contestazioni da Asiago ad Arzignano Virgilio

Maxi sequestro sequestro di droga a Civita Castellana: sequestrati due chili di marijuana e oltre 2mila 200 piante all'interno di un capannone di circa 550 metri quadrati.Nell’ultimo fine settimana a Civita Castellana è stato svelato un intricato scenario clandestino che giaceva nascosto nel cuore dell'agro falisco. Questa scoperta è il risultato di una serie di metico ...