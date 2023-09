Juve | la causa di Ronaldo per 19 milioni non preoccupa Ha firmato un documento chiave

Juventus, cosa filtra sullada parte di Cristiano Ronaldo per la 'manovra stipendi'La posizione dell'attaccante portoghese è ritenuta debole. Ronaldo chiede 19 milioni alla, ma non ha le ...Ronaldo chiede i 20milioni di euro alla Juventus, ma 'non vedrà un euro' si legge su TuttoSport questa mattina. Ecco svelato il motivo Ronaldo ha richiesto 20milioni di euro alla Juventus per il ...

Cristiano Ronaldo fa causa alla Juve: vuole 19.9 milioni di euro di arretrati Sky Sport

Juve, una grana tira l'altra: anche Ronaldo fa causa ai bianconeri - Sportmediaset Sport Mediaset

Occhi fuori dal campo per la Juventus che, esclusa dalle coppe, lavora ancora agli strascichi dei procedimenti legali legati all'inchiesta Prisma e alle decisioni prese dalla Giustizia Sportiva sul fi ...La Juventus targata Allegri e il Barcellona potrebbero dare vita ad un'infuocata sfida di calciomercato nel corso della finestra di gennaio ...