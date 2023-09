Jennifer Garner aiuta un senzatetto e coinvolge un paparazzo pur di fargli avere un paio di scarpe

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'attriceha incontrato unmentre era in macchina e ha fatto di tutto per permettergli diundiai piedi.hato un uomoche ha incontrato in un parcheggio a Santa Monica e a cui ha persino offerto le sue. Adrla nel suo gesto benefico è persino intervenuto ilche la stava immortalando e a cui si è rivolta. Il gesto diventato virale online Nel video condiviso online si vedeche, sorridente, offre all'uomo una busta con dei beni di prima necessità, come quelle che in passato aveva mostrato sulle sue pagine social per dare il ...

ha aiutato un uomo senzatetto che ha incontrato in un parcheggio a Santa Monica e a cui ha persino offerto le sue scarpe. Ad aiutarla nel suo gesto benefico è persino intervenuto il ...... Christina Milian, Paula Garcés, Monica Keena, Vanessa Ferlito, Kelli, Anne Archer, Brian ... un film di Steven Soderbergh, con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow,Ehle, Marion ...

Jennifer Garner aiuta un senzatetto e coinvolge un paparazzo pur di ... Movieplayer

Alias: reunion per Jennifer Garner e Merrin Dungey durante lo ... BadTaste.it Cinema

L'attrice Jennifer Garner ha incontrato un senzatetto mentre era in macchina e ha fatto di tutto per permettergli di avere un paio di scarpe ai piedi.Jennifer Lopez has revealed her husband Ben Affleck hosted her 54th birthday party at their new home. The music superstar, who turned 54 on 24 July, gave fans a glimpse at her birthday bash in a ...