Calcio | Salernitana | a sorpresa Dia non convocato

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo aver già saltato le sfide con Lecce e Torino, Boulaye Dia non è statonemmeno per la sfida di domani contro il Frosinone. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, l'...

Eusebio Di Francesco spinge il suo Frosinone in vista dell'anticipo in casa della. "Non dobbiamo sbagliare l'approccio e commettere errori difensivi come è successo nel primo tempo contro ...Laresta vigile e spera di poter accantonare definitivamente la questione a partire dalla sfida di Empoli. . . 21 settembre 2023

Il calcio europeo lascia il passo ai campionati e la Serie A riprenderà con la gara tra Salernitane e Frosinone, del 22 settembre alle ore 18:30. Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la ...Dopo aver già saltato le sfide con Lecce e Torino, Boulaye Dia non è stato convocato nemmeno per la sfida di domani contro il Frosinone. (ANSA) ...