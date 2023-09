Autismo | ad Airola la VII edizione di “Lynphis ride per la mototerapia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn incontro tra motociclisti in papillon, famiglie, associazioni, personalità del motociclismo mondiale e altri ospiti di spessore per far conoscere e osservare a tutti, dal vivo, i risultati del progetto di ricerca scientifica per bambini e ragazzi autistici nato in Campania. Sabato 16 (dalle ore 16) e domenica 17 settembre 2023 (dalle ore 9), ad(masseria Napoletano – via Fossa Rena), circa 2000 centauri provenienti da tutta Italia si raduneranno per celebrare i risultati ottenuti con i bambini in trattamento con lanell’ultimo anno e parteciperanno al “per la”, manifestazione nazionale giunta alla VIIe promossa da “La” di Santa Maria a Vico (Ce), associazione no profit del ...