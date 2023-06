Calcio | Fiorentina Commisso ' Stagione positiva | avanti con Italiano'

(Di sabato 10 giugno 2023) "Il mister non ha mai chiesto di andar via, abbiamo parlato del nostro futuro", spiega il numero 1 viola FIRENZE - "E' stata unaper certi versi eccellente, pur avendo perso due ...

Con lui si è parlato del futuro della, chi deve andare via, chi dovrà arrivare, ha espresso la sua opinione e insieme faremo le cose migliori per la squadra e per la società". - foto ...Comunque vada sarà una giornata storica per ilitaliano che, dopo due finali europee perse da Roma e, vuole riscattarsi col trofeo più importante. Di seguito tutti gli aggiornamenti,...Certe voci sono state solo stupidaggini, lariparte con lui. L'unica garanzia è che sarà pagato - ha detto sorridendo - . Battute a parte, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto, ...

Direttamente dalla Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso fa il punto sulla stagione prima della partenza ...Direttamente dalla Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso fa il punto sulla stagione prima della partenza ...