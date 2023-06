Mondiali di Corsa in Montagna | Reiterer è argento | “Più che felice”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ancora protagonista l’Italia ai Campionatidiine trail in Austria. Nella prova più lunga, il trail di 85 chilometri, finisce al secondo posto Andreascon la medaglia d’. Dopo aver condotto la gara per circa quattro ore e una quarantina di chilometri nella fase centrale, autore di una fuga solitaria, l’altoatesino si conferma sul podio iridato e riesce a migliorare di un gradino rispetto al bronzo della passata stagione, a novembre in Thailandia. Vince il francese Benjamin Roubiol sorpassando l’azzurro nell’ultima salita per imporsi in 9h52:59 sul tracciato alpino che porta da Neustift im Stubai al centro di Innsbruck, con un dislivello complessivo intorno ai 6000 metri. Ma poi c’è il trentenne portacolori del Dinamo Team, acclamato dal pubblico al traguardo ...