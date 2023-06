Fiorentina | due tifosi viola arrestati a Praga

Le pagelle dell'ultimo atto europeo per questeottime compagini. PagelleTerracciano 6,5: trasmette sicurezza e risponde presente a ogni sollecitazione degli avversari, che lo ...... a distanza disettimane, dopo quella in Coppa Italia contro l'Inter e grande delusione per il popolo viola che resta ancora una volta a secco. Laha giocato decisamente meglio ...Lesquadre non si sono snaturate, giocandosela con le loro armi: lacol possesso , il West Ham con l'intensità . I ragazzi di Italiano hanno fatto la partita, provando come sempre a ...

Fiorentina-West Ham 1-2, rivivi la diretta: Italiano beffato al 90' Corriere dello Sport

"La Fiorentina in questi due anni ha messo le basi per un futuro importante, adesso ci vedremo in serenità per parlare di tutto"."La Fiorentina in questi due anni ha messo le basi per un futuro importante, adesso ci vedremo in serenità per parlare di tutto".