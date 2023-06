Blue Origin pronta a riprendere i lanci di New Shepard dopo il fallimento dello scorso anno

(Di giovedì 8 giugno 2023)si prepara per il ritorno deidi Newnelle prossime settimane. L'annuncio è stato fatto dal CEO Bob Smith durante un evento organizzato dal Financial Times sul settore ...

si prepara per il ritorno dei lanci di New Shepard nelle prossime settimane. L'annuncio è stato fatto dal CEO Bob Smith durante un evento organizzato dal Financial Times sul settore ...è pronta a riprendere i lanci di New Shepard entro le prossime settimane. Lo ha annunciato ieri l'amministratore delegato Bob Smith a un evento del Financial Times dedicato allo spazio, ...... negli Stati Uniti, però non sono molte: non sono stati esplicitati i nomi ma potenzialmente si tratterebbe di ULA con il nuovo vettore Vulcan ,con New Glenn e SpaceX con il Falcon 9 . ...

Blue Origin, New Shepard torna a volare YouTube

L'annuncio è stato fatto dal CEO Bob Smith durante un evento organizzato dal Financial Times sul settore spaziale, anche se l'azienda è ancora in attesa dell'approvazione della Federal Aviation Admini ...Quanto guadagna Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e Blue Origin Il patrimonio e la biografia di quello che per Forbes è il terzo uomo più ricco al mondo.