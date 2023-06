Roma | Dybala | “Futuro? Ci sarà tempo per sapere cosa accadrà”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Paulo, ai microfoni di Dazn, ha parlato al termine della gara vinta dalla, 2-1 contro lo Spezia, nell’ultima giornata di campionato. “Il mio? Adesso è importante godersi questo momento, cipernel. Ho ancora due anni di contratto qua. Per noi era una partita difficile, però dovevamo concentrarci perché sapevamo che ci giocavamo un posto in Europa – ha ammesso l’ex bianconero –. All’inizio è stato un po’ difficile ma alla fine abbiamo vinto. La gente qui è incredibile, dopo aver perso una finale era difficile sostenere la squadra, però questa gente è stata con noi e con me tutto l’anno. Oggi si meritavano di festeggiare questo posto in Europa”, ha concluso ...

Sembra finita invece a a regalare un sorriso agli scaligeri arriva la notizia del gol di. Ora avranno altri 90 per cercare di evitare il ritorno in B dopo 4 anni. Ibrahimovic, commosso ...- Spezia 2 - 1: le pagelle dei liguri. Zoet 6 Sul goal di Zalewski si fa sorprendere, ma si riscatta nel finale parando sued El Shaarawy. Wisniewski 6 Si integra bene con i suoi ...... negli ultimi istanti, è planata al Friuli la notizia che Allegri non voleva: proprio uno dei suoi vecchi ragazzi, Paulo, segnava su rigore il 2 - 1 per la. Per la Juve solo la Conference ...

Roma-Spezia, tensione alle stelle. Dybala reagisce e viene ammonito: cosa è successo CalcioMercato.it

Le parole della Joya Paulo Dybala, nel post partita di Roma-Spezia, ha postato sui suoi anali social delle dichiarazioni. Di seguito le sue parole. “Si conclude qui una stagione bellissima, piena di e ...Una vittoria inutile. La gioia per il sorpasso momentaneo ai danni della Roma si spegne quando alla Dacia Arena si è già in pieno recupero. (ANSA) ...