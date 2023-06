Gli Elio e le storie tese tornano in tour | le date teatrali | i biglietti

(Di lunedì 5 giugno 2023)e lenei teatri da ottobre con lo spettacolo Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso),e lerisolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo. Queste ledel, prodotto da Hukapan e Imarts: 5 e 6 ottobre a Genova – Teatro Politeama 7 ottobre a Sanremo (Imperia) – Teatro Ariston 10 e 11 ottobre a Ravenna – Teatro Alighieri 12 e 13 ottobre a Roma – Teatro Brancaccio 20 ottobre a Ancona – Teatro Le ...

