Strano oggetto volante a Colleferro ripreso in una foto

(Di sabato 3 giugno 2023) Tra i vari casi di avvistamenti che giungono al servizio di ricezione delle testimonianze sul sito collegato al CISU (Centro Italiano Studi Ufologici) ufotuscia.it , ne arrivano alcune che sembrano diverse dalle altre e che ci spingono ad approfondire le nostre cognizioni su alcuni campi che ci possono aiutare a comprendere il fenomeno. In questo caso un testimone ci invia un piccolo filmato nel quale figura un arcobaleno sullo sfondo di(Rm). Ad una visione approfondita sulla destra appaiono alcuni puntini scuri in movimento sopra le abitazioni. Nulla che a prima vista faccia venire dubbi su quel che si vede in cielo. Infatti, alcuni puntini sulla destra delle immagini, in movimento per un rapido spostamento dello smartphone. sembra mostrino alcuni uccelli in volo, così comuni negli spazi primaverili sopra le nostre case ma non sempre riconoscibili quando ...