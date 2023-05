LIVE Musetti-Shevchenko 6-1 | 6-1 | 6-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | match perfetto dell’azzurro!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon resta che salutarvi e augurarvi una buona serata, cari amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport, per questadeldiè tutto. Grazie per l’attenzione e a presto! 21.40 Una partita che ci voleva, senza storia e senza sprecare troppe energie Lorenzovola al terzo turno dove troverà Cameron Norrie, testa di serie numero 14 dello slam parigino. L’unico momento di “difficoltà” l’ha avuto nel terzo gioco del secondo set, dove si è trovato ad annullare ben 3 palle break non consecutive, ma lo ha fatto sempre spingendo e andando a prendersi i punti in avanti. C’è da dire che la cilindrata dell’azzurro è apparsa nettamente superiore a quella del russo che ha accusato pesantemente i “cariconi” colmi di top-spin e ...

