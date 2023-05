Effetto Schlein? No | la Meloni | Ghisleri | sentenza definitiva | perché il Pd ha perso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Come hanno dimostrato queste elezioni amministrative la "luna di miele" degli italiani con Giorgiacontinua mentre Ellyli lascia perplessi. "I ballottaggi ne sono stati l'esempio. Vedendo i numeri si può dire chenon ha ancora trovato l'identità, mentremantiene un'identità forte" e "si può dire che sta entrando nella routine di un matrimonio appena iniziato con ancora progetti sul tavolo e sogni per il futuro", spiega Alessandrain una intervista a La Stampa. La segretaria del Pd sembra invece già in fase discendente: "È arrivata senza riuscire a dare il suo 'imprinting' in così poco tempo, in teoria avrebbe potuto darlo sulle questioni politiche più importanti: cosa che si sarebbero aspettati e stanno aspettando i suoi elettori". Il fatto è che ...