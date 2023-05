La Juve trova un accordo per anticipare il suo processo a questo martedì

(Di martedì 30 maggio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 29/05/2023 alle 23:00 CEST I ‘bianconeri’ si dichiareranno colpevoli davanti al Tribunale Nazionale Federale della Federazione Italiana (FIGC) L’obiettivo non sarebbe altro che porre fine a tutti i processi giudiziari il prima possibile e ricevere l’eventuale sanzione il prima possibile. Ilntus relativo alle manovre salariali che la società ha effettuato con alcuni giocatori durante la pandemia, pagamenti sospetti ad agenti di giocatori e accordi segreti con altri club italiani è stato anticipato astesso30 maggio da un eventuale patteggiamento della squadra azzurra al Tribunale Nazionale Federale della Federazione Italiana (FIGC). La FIGC ha convocato lantus ...

Laha tentato un forcing di una decina di minuti nel secondo tempo e poi più niente. I fischi ... e su splendido cross di Calabria, cosa che gli riesce raramente,un jolly fortunato che ci ...Specialeal Max 9. L'impegno del Presidente del Senato 10. Matrix, con la consueta delicatezzaIl Milan, oltre al posticipo con la, ha a disposizione gli ultimi 90' col Verona per ... Ma l'Empoli gioca meglio, sfiora più volte il pari cheal 52' con Stojanovic. E' un risultato equo ma ...

Manovra stipendi: la Juve trova l’accordo per il patteggiamento Calcio Spezia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il club bianconero ha trovato un punto d’incontro con la Procura federale sull’inchiesta relativa alle scritture private Arriva una svolta sul secondo filone d’inchiesta che interessa la Juventus, que ...