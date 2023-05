Martina Colombari e Achille Costacurta scalmanati dopo Pechino Express | è successo di tutto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 28 maggio 2023) Cosa sta succedendo ae suo figlio: da quando hanno partecipato anon si fa altro che parlare di loroera ormai un volto noto nel mondo dello spettacolo da tempo, ma per la prima volta abbiamo assistito al debutto nel mondo dello spettacolo di suo figlio. Il ragazzo appena diciottenne, ha avuto modo di farsi conoscere dei telespettatori che sono sempre stati fan dei genitori, ma non sempre in positivo. La coppia madre e figlio sono stati affiatatissimi durante questo percorso sopratnelle sfide che determinavano l’immunità. Arrivati sempre tra i primi posti al tappeto rosso, erano una delle coppie più temibili prima che, i Novelli ...