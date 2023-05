LIVE Sonego-Shelton 6-4 3-6 6-3 5-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il torinese serve per il match

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGran successo soprattutto perchési è dovuto mettere in corsa dopo un secondo set nel quale aveva subito un ribaltamento importante. Prossimo avversario il vincente tra Mannarino e Humbert. E FINISCE QUI, VINCE LORENZO6-4 3-6 6-3 6-3! Giornata perfetta per l’Italia anche in virtù della vittoria di Sara Errani 3-6 6-4 6-2 su Jil Teichmann! VantaggioPOINT: recupero lungo di. 40-40 Mette in rete la voléesul rovescio in corsa diche voleva essere un passante. 40-30 Va lungo il rovescio disulla palla corta di. 40-15 Gran incrocio delle righe trovato da. 40-0 Prima vincente ...

Arnaldi (vittoria su Galan) vola al secondo turno come Musetti (ok contro Ymer), lo stesso prova a fare. Tra le donne avanti Giorgi (superata la Cornet), ora tocca alla Errani . Segui la ...... mentreperde tre posizioni. A Parigi Alcaraz, Medvedev e Djokovic si giocheranno la vetta della classifica mondiale. L'aggiornamento del ranking prima del secondo Slam dell'anno (da ......3.435 punti - 1 2 (18) Lorenzo Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2023 in DIRETTA: match difficile contro l'emergente americano OA Sport

Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...Open di Francia, al via il primo turno sulla terra rossa parigina: Arnaldi in campo, esordio anche il toscano e il piemontese. Due azzurre, Giorgi ed Errani, protagoniste nel femminile ...