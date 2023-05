L’Équipe – Il PSG è campione di Francia | dopo il pareggio a Strasburgo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-27 22:50:27 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di: Il Paris Saint-Germain è entrato nella storia del campionato francese questo sabatoilsul prato di(1-1). Sotto gli occhi di Nasser Al-Khelaïfi, i parigini hanno vinto l’undicesimo scudetto del club. Nessuno ha fatto meglio in. Il Paris non sarà stato brillante, ma ha fatto il minimo grazie a Lionel Messi, come simbolo, marcatore per il titolo quando lascerà il club tra un mese. Il valorosoha finito per pareggiare con Kevin Gameiro alla fine della partita per assicurarsi il mantenimento in Ligue 1. La partita: 1-1 In uno stadio Meinau che avrà celebrato alla perfezione l’ultima apparizione della sua squadra, il Paris Saint-Germain ha avuto ...