Botte, continua violenza e minacce di morte alla moglie: in manette un 36enne di Mirabella (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Frigento, all'esito di una articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 36enne di Mirabella Eclano, indiziato -allo stato delle indagini preliminari- di maltrattamenti contro familiari e conviventi, tentata violenza privata, lesioni personali e danneggiamento. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla sussistenza di una reiterata attività vessatoria e violenta posta in essere dal prevenuto nei confronti della moglie, protrattasi per oltre quindici anni. Durante tale periodo l'arrestato ...

