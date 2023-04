Traffico Roma del 02-04-2023 ore 13:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sulla Pontina Siete in coda nelle vicinanze di Pomezia a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare nel quadrante Nord Traffico rallentato la Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone In entrambe le direzioni trafficata all’ardeatina tra il raccordo e le Divino Amore nelle due direzioni di marcia abbastanza intenso il Traffico al momento soprattutto nelle zone centrali della città ultimo appuntamento oggi con il Romics la fiera del fumetto presso la fiera di Roma dove non sono da escludere problemi al Traffico possibile raggiungere la fiera anche in treno con la linea Roma Fiumicino e dalle ore 13:30 alla come indiana organizzato una manifestazione religiosa con partenza in piazza Sant’Anastasia percorrendo via dei Cerchi Piazza ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla Pontina Siete in coda nelle vicinanze di Pomezia a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare nel quadrante Nordrallentato la Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone In entrambe le direzioni trafficata all’ardeatina tra il raccordo e le Divino Amore nelle due direzioni di marcia abbastanza intenso ilal momento soprattutto nelle zone centrali della città ultimo appuntamento oggi con il Romics la fiera del fumetto presso la fiera didove non sono da escludere problemi alpossibile raggiungere la fiera anche in treno con la lineaFiumicino e dalle ore 13:30 alla come indiana organizzato una manifestazione religiosa con partenza in piazza Sant’Anastasia percorrendo via dei Cerchi Piazza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 13:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - formarbike : RT @BringyourbikeTV: Pare che Roma sia seconda soltanto a Bogotà per ore perse nel traffico. Ma ci si riferisce alle ore passate in coda in… - sabricappa : Ehi sindaco @gualtierieurope, potresti far riaprire la ciclabile sul lungotevere? Che state aspettando a metterla i… - Ciavarda : RT @BringyourbikeTV: Pare che Roma sia seconda soltanto a Bogotà per ore perse nel traffico. Ma ci si riferisce alle ore passate in coda in… - VAIstradeanas : 12:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -