Quanto sono veloci le auto di Formula 1? (Di domenica 2 aprile 2023) Questa è una delle classiche domande che molti appassionati si pongono osservando le monoposto. Rispondere non è semplice perché la risposta non è assoluta. Dunque sono necessarie alcune premesse: la prima è che una Formula 1 non è mai uguale a sé stessa, ma cambia a seconda del circuito e delle sue caratteristiche, cioè se si tratta di un tracciato più o meno veloce; questo dipende dalla quantità di rettilinei e di curve e dalla loro tipologia. Per fare un ragionamento più semplice diamo per certo che la potenza di una F1 non cambi durante la stagione e che pure che le regolazioni delle sospensioni non vengano modificate. A questo punto, per personalizzare la monoposto e tararla al meglio sulle caratteristiche del tracciato, i tecnici lavorano principalmente per variare i rapporti del cambio e il carico aerodinamico. E questi due aspetti influenzano ...

