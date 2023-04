Jannik Sinner: “Sono qua per fare del mio meglio, poi vedremo” (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto è pronto per la grande serata e, soprattutto, la grande finale del master 1000 di Miami. Questa sera Jannik Sinner affronterà per la sesta volta Medvedev, un tabù per lui che nei precedenti cinque incontri non ha mai vinto. Come riferito però al termine della conferenza stampa che ha fatto seguito al successo contro Alcaraz, l’altoatesino ha definito in modo determinato che lui punta al successo. Ecco dunque quali Sono state le parole riferite dal tennista italiano. Jannik Sinner: “Sono qua per provare a fare del mio meglio” Era un Jannik Sinner davvero soddisfatto quello della conferenza stampa post-gara a seguito del successo contro Alcaraz. Ora però manca l’ultimo step, quello della finale che si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto è pronto per la grande serata e, soprattutto, la grande finale del master 1000 di Miami. Questa seraaffronterà per la sesta volta Medvedev, un tabù per lui che nei precedenti cinque incontri non ha mai vinto. Come riferito però al termine della conferenza stampa che ha fatto seguito al successo contro Alcaraz, l’altoatesino ha definito in modo determinato che lui punta al successo. Ecco dunque qualistate le parole riferite dal tennista italiano.: “qua per provare adel mio” Era undavvero soddisfatto quello della conferenza stampa post-gara a seguito del successo contro Alcaraz. Ora però manca l’ultimo step, quello della finale che si ...

