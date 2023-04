FIGC | morto l’ex procuratore Carlo Porceddu | aveva 85 anni

(Di domenica 2 aprile 2023), ex, èoggi a Cagliari. Era avvocato e politico che ha collaborato per 47con la, ex, èoggi a Cagliari. Era avvocato e politico che ha collaborato per 47con lacome capo dell’Ufficio indagini e comegenerale e come dirigente della Nazionale Under 20.è stato anche vice sindaco di Cagliari ed assessore allo Sport del capoluogo sardo. Questa la nota della Regione Sardegna in suo onore: «Il Comitato Regionale Sardegna si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato, persona stimata e ...

