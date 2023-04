Cecilia Rodriguez | la dedica a Ignazio Moser che scaccia tutte le voci sulla crisi | «Per il resto della nostra vita»

(Di domenica 2 aprile 2023)sono più innamorati che mai e, quindi, con alcune foto postate su Instagram,no una volta perledi una graveche avrebbe addirittura (secondo alcuni) messo in dubbio il progetto di matrimonio. La sorella minore di Belen ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato e la cagnolina Aspi a Trento e, come didascalia, hato delle dolci parole al suo. Il post Instagram diBelli, felici, sorridenti e innamorati come non mai. È questo ciò che traspare dalle foto pubblicate su Instagram dache si è goduta alcuni giorni a Trento con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? L'ultimo gesto social - dailynews_24 : Belen e Cecilia Rodriguez, le sorelle esplosive sui social: lo scatto che ha infiammato il web… - RaffaeleUbaldo : Belen Rodriguez e Cecilia, la foto insieme infiamma Instagram. Pioggia di commenti: «Che gnocche»… - RaffaeleUbaldo : Belen Rodriguez e Cecilia, la foto insieme infiamma Instagram. Pioggia di commenti: «Che gnocche»… - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Diletta Leotta e Loris Karius, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Cecilia Rod… -

Si torna a parlare die Ignazio Moser, questa volta per una bellissima dedica che ha grande valore per la coppia. Sono ben lontani i tempi in cui si parlare di crisi e di addio tra i due....Oltre a Belen, ne fanno parte anche personaggi molto noti come la sorella, la conduttrice Caterina Balivo e molti influencer di spicco nel mondo dei social. Dopo la rottura tra i ...Eleganti e in look total black,ha scelto un pantalone mentre Belen un vestito corto: ... Si è infatti scatenata una pioggia di commenti in cui i complimenti alle sorellesi sprecano. '...

Belén contro Cecilia: le sorelle Rodriguez si sfidano in nero tra cut-out e maxi cuissardes Stile e Trend Fanpage

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai e, quindi, con alcune foto postate su Instagram, scacciano una volta per tutte le voci di una grave crisi che avrebbe ...Amore a gonfie vele per Cecilia Rodriguez ed il compagno Ignazio Moser. A confermare che la coppia sta vivendo un momento felice sono alcuni scatti condivisi sui social, in aggiunta una dolce dedica c ...