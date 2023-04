Gran Turismo 4 Trucchi PS2

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 1 aprile 2023)4 è uno dei giochi di corse più popolari per PlayStation 2 e offre ai giocatori una vasta selezione di auto, tracciati e modalità tra cui scegliere. Sebbene il gioco sia già impegnativo di per sé, alcuni giocatori potrebbero voler provaree codici per rendere le cose un po’ più facili o più eccitanti. In questo articolo, esploreremo alcuni deie dei codici più popolari per4 su PS2. Sbloccare tutte le auto Uno deipiù popolari per4 è il codice per sbloccare tutte le auto. Per fare ciò, devi iniziare una nuova partita e inserire “B5D6-4C4A-7D4F-4B4D” come nome. Questo ti darà accesso a tutte le auto del gioco fin dall’inizio. Nota che questo trucco potrebbe ...