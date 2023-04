Fosse Ardeatine | La Russa | Mi scuso con chi si è sentito offeso

(Di sabato 1 aprile 2023) AGI - "Spiace sinceramente che nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a Libero, a seguito delle mie poche parole in risposta a una precisa domanda sulle pretestuose critiche indirizzate a Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per l'Eccidio delle- a cui ho piu' volte partecipato con profondo sdegno e commozione - sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere". Lo scrive in una nota il presidente del Senato, Ignazio La. "Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi", aggiunge. "Non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasellaro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Prima Meloni con il revisionismo sulle Fosse Ardeatine, ora La Russa colpevolizza i partigiani. C’è un tentativo di… - GassmanGassmann : L’età media delle vittime militari dell’attentato partigiano di via Rasella ,che poi portò alla rappresaglia nazi-f… - eziomauro : L’orrore nazifascista dietro l’eccidio dei 335 secretato nelle Fosse Ardeatine - la Repubblica - eg_imagomundi : RT @Anpinazionale: Oreste Cerroni, tipografo, ucciso alle Fosse Ardeatine perché antifascista #tuttalamemoriasulleFosseArdeatine https:/… - rickshady : RT @LucioMalan: A proposito di “revisionismo storico”, qui Giuseppe Conte dice che - all’epoca delle Fosse Ardeatine - la guerra era finita… -

... a seguito delle mie poche parole in risposta a una precisa domanda sulle pretestuose critiche indirizzate a Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per l'Eccidio delle- a cui ...' Le parole di La Russa sull'attentato di via Rasella Già sono rimasta sconvolta dalle frasi di Meloni sull'eccidio delle. Anche in questo caso abbiamo l'ennesima dimostrazione che questa maggioranza di governo, e in particolare la seconda carica dello Stato, non ha fatto i conti con la storia . O meglio,...Mi scuso con chi si è sentito offeso dalle mie parole. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo le polemiche sollevate da alcune dichiarazioni sull'eccidio delle. 'Spiace sinceramente che nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a 'Libero', a seguito delle mie poche parole in risposta ad una precisa domanda sulle pretestuose critiche ...

La Russa non conosce la storia: per lui un ripasso in dieci punti dell’attentato di via Rasella Il Fatto Quotidiano

"Spiace sinceramente - dice il presidente del Senato - che, a seguito delle mie poche parole in risposta a una domanda sulle pretestuose critiche a Giorgia Meloni alle celebrazioni per l'Eccidio delle ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - 'Spiace sinceramente che nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a Libero, a seguito delle mie poche parole ...