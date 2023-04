Union Berlin-Stoccarda (sabato 01 aprile 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 31 marzo 2023) La vittoria interna contro l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno prima della sosta ha rilanciato le quotazioni dell’Union Berlin, attualmente terzo in classifica a -5 dalla vetta. La squadra di Fischer ha attraversato un periodo non semplice, culminato con l’eliminazione dall’Europa League e in cui ha vinto appena 1 sola volta in 8 gare ufficiali disputate. L’avversario odierno, lo Stoccarda di Labbadia, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 31 marzo 2023) La vittoria interna contro l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno prima della sosta ha rilanciato le quotazioni dell’, attualmente terzo in classifica a -5 dalla vetta. La squadra di Fischer ha attraversato un periodo non semplice, culminato con l’eliminazione dall’Europa League e in cui ha vinto appena 1 sola volta in 8 garedisputate. L’avversario odierno, lodi Labbadia, InfoBetting: Scommesse Sportive e

