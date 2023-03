Tre terroristi a bordo della Ocean Viking | sono spariti nel nulla

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Ricordate il caso, naveOng francese Sos Mediterranee? L’autunno scorso fu al centro di una scia di polemiche tra Italia e Francia. Dopo aver premuto sulle nostre coste, alla fine scaricò i clandestini aa Tolone, porto assegnato dal governo transalpino. Gli immigrati vennero allora trasferiti in un centro di accoglienza, nella provincia di Giens, ma buona parte di loro si diede subito alla fuga.letteralmente nel. E adesso scopriamo che tre di loro, in Francia, erano contrassegnati con la lettera “S” (Sûreté de l’État). Cosa significa? Per le autorità francesi con questa sigla si indicano le persone che i servizi segreti considerano potenzialmente pericolose. I tre clandestini in questione, potrebbero insomma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dvbntd61 : RT @IlPrimatoN: Ora è caccia a due siriani e un pachistano schedati dai servizi francesi: jihadisti spariti nel nulla, erano a bordo della… - IlPrimatoN : Ora è caccia a due siriani e un pachistano schedati dai servizi francesi: jihadisti spariti nel nulla, erano a bord… - robymart85 : @FabioInnocent10 Trump è appoggiato, e si appoggia a KKK, Proud Boys, Bugaloo. Tre formazioni suprematiste e neonaz… - DeodatoRibeira : RT @ChanceGardi: La Francia avrebbe perso le tracce dei migranti sbarcati dall'Ocean Viking a novembre a Tolone, di cui tre con la Scheda-S… - ElPeriodista939 : RT @ChanceGardi: La Francia avrebbe perso le tracce dei migranti sbarcati dall'Ocean Viking a novembre a Tolone, di cui tre con la Scheda-S… -

La stessa città di Misurata viene daconflitti: quello contro Zintan per l'aeroporto di Tripoli nel 2014; quello contro idello Stato islamico a Sirte nel 2016; quello contro le forze ..." Macron vuole screditarci e farci passare per", dice ancora Édouard. "E' la strategia ... Eppure, a 48 ore dal decimo sciopero generale e a quasimesi dall'inizio delle proteste, la ...... non è stata concessa l'estradizione per dieci exrossi italiani, prima a seguito della sentenza del 29 giugno scorso poi confermata dalla Corte di Cassazione francesegiorni fa. ...

Tre terroristi a bordo della Ocean Viking: sono spariti nel nulla Il Primato Nazionale

Tutto come previsto: la Corte di Cassazione francese ha messo una pietra tombale sulle speranze dell’Italia di vedere estradati i dieci ...Il magistrato si occupò dell’inchiesta sfociata nella condanna di Ventura, uno dei fuggitivi "Non si dovrebbe parlare di contumacia, ma di una scelta di latitanza in beffa al nostro Paese" .