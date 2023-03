“Saltano la finale”. Decisione clamorosa del GF Vip 7: “C’è stato un macello tra loro” (Di venerdì 31 marzo 2023) Una succulenta quanto inaspettata indiscrezione sta facendo parlare parecchio gli spettatori del GF Vip 7. Tutto è iniziato con una storia social, dell’esperto di gossip e tv, Amedeo Venza. La finale è vicinissima e, colpo di scena, una lite furibonda avrebbe escluso degli ex vipponi dalla platea in studio. Gli spettatori del GF Vip 7, nonostante la recente presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che circa un mese fa ha voluto portare un po’ di rigore e disciplina nello spiato appartamento di Cinecittà, come nello studio di Alfonso Signorini, speravano di vedere tutti gli ex concorrenti alla finale. Sembra però escluso. GF Vip, ecco chi non partecipa alla finale “Lite furibonda tra un ex vippone e il GF Vip 7”, si legge nella pubblicazione ancora tutta da confermare o smentire. Amedeo Venza ha continuato ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 marzo 2023) Una succulenta quanto inaspettata indiscrezione sta facendo parlare parecchio gli spettatori del GF Vip 7. Tutto è iniziato con una storia social, dell’esperto di gossip e tv, Amedeo Venza. Laè vicinissima e, colpo di scena, una lite furibonda avrebbe escluso degli ex vipponi dalla platea in studio. Gli spettatori del GF Vip 7, nonostante la recente presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che circa un mese fa ha voluto portare un po’ di rigore e disciplina nello spiato appartamento di Cinecittà, come nello studio di Alfonso Signorini, speravano di vedere tutti gli ex concorrenti alla. Sembra però escluso. GF Vip, ecco chi non partecipa alla“Lite furibonda tra un ex vippone e il GF Vip 7”, si legge nella pubblicazione ancora tutta da confermare o smentire. Amedeo Venza ha continuato ...

