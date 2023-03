Parigi 2024: l’Ucraina annuncia il boicottaggio se gli atleti russi parteciperanno alle gare (Di venerdì 31 marzo 2023) l’Ucraina ha ufficialmente reso noto che boicotterà tutte le gare di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 qualora dovessero essere presenti gli atleti russi. Lo ha annunciato Oleh Nemchinov, segretario del gabinetto dei ministri ucraini e membro del Comitato olimpico nazionale ucraino, spiegando come tale decisione sia stata presa in accordo con il ministro dello Sport Vadym Gutzeit. Inoltre, l’uomo ha minacciato sanzioni per le federazioni nazionali che decideranno di iscrivere comunque gli atleti. Proseguono dunque le polemiche in merito alla decisione del Cio di autorizzare gli atleti russi e bielorussi a prendere parte all’evento senza bandiere né simboli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023)ha ufficialmente reso noto che boicotterà tutte ledi qualificazione ai Giochi diqualora dovessero essere presenti gli. Lo hato Oleh Nemchinov, segretario del gabinetto dei ministri ucraini e membro del Comitato olimpico nazionale ucraino, spiegando come tale decisione sia stata presa in accordo con il ministro dello Sport Vadym Gutzeit. Inoltre, l’uomo ha minacciato sanzioni per le federazioni nazionali che decideranno di iscrivere comunque gli. Proseguono dunque le polemiche in merito alla decisione del Cio di autorizzare glie bieloa prendere parte all’evento senza bandiere né simboli. SportFace.

