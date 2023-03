Igor il russo, nuova follia in carcere a Madrid: pugnala con una piastrella un agente, si era costruito un’armatura con i giornali (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’altra follia, questa volta compiuta nel carcere di Estremera a Madrid. Il serial killer serbo Norbert Feher, noto come Igor il russo, ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in Spagna, dove è detenuto dal dicembre 2017. Secondo quanto riportato dal giornale iberico Hoy Aragon, citato dal Resto del Carlino, giovedì scorso il killer si è costruito in carcere “un’armatura” fatta di giornali e riviste, ha staccato un frammento di piastrella dal pavimento e l’ha brandita come pugnale nei confronti di un agente, ferendolo al volto. Tutto accompagnato da minacce indirizzate agli altri agenti del penitenziario: “Vi ucciderò uno a uno“. Solo due anni fa il killer si era reso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’altra, questa volta compiuta neldi Estremera a. Il serial killer serbo Norbert Feher, noto comeil, ha di nuovo aggredito unpenitenziario in Spagna, dove è detenuto dal dicembre 2017. Secondo quanto riportato dal giornale iberico Hoy Aragon, citato dal Resto del Carlino, giovedì scorso il killer si èin” fatta die riviste, ha staccato un frammento didal pavimento e l’ha brandita come pugnale nei confronti di un, ferendolo al volto. Tutto accompagnato da minacce indirizzate agli altri agenti del penitenziario: “Vi ucciderò uno a uno“. Solo due anni fa il killer si era reso ...

