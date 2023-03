Elena Di Cioccio | “HIV | cocaina | il suicidio di mamma | non voglio più nascondermi”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il coming out diDicome sieropositiva è stato un fulmine a ciel sereno e lo stesso Giovanni Ciacci, che con lei ha lavorato in passato, lo ha scoperto tramite Le Iene. Giovanni Ciacci, il suo commento al coming out diDicome HIV https://t.co/sguGIShrNh #LeIene — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2023 Oltre quello l’ex inviata de Le Iene ha raccontato tutta la sua vita in un libro e al Corriere ha ripercorso varie fasi. Come la dipendenza dalla, ildi suae la morte accidentale di suo fratello per soffocamento. “Dopo anni passati divisa tra la paura e la rabbia, non mi sento più in difetto di niente. Io sono questa cosa qui e nonpiù“.Di ...