Come sfatare i luoghi comuni della vulgata del neoliberalismo (Di giovedì 30 marzo 2023) L’uguaglianza, accanto alla libertà e alla fraternità, è uno dei valori cardine della modernità e il principio che più ha connotato, a partire dal XIX secolo, l’identità stessa della sinistra first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 marzo 2023) L’uguaglianza, accanto alla libertà e alla fraternità, è uno dei valori cardinemodernità e il principio che più ha connotato, a partire dal XIX secolo, l’identità stessasinistra first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TollerMirko : RT @BenessereMag: #Toxoplasmosi Molte volte si sente parlare di toxoplasmosi e dei problemi che può causare nelle donne in gravidanza o n… - Giofers : @Flaviuss__ @giucolac @avvelenatosto @FootballAndDre1 @gyn_lemon Credo che Giulio abbia associato la tua appartenen… - ale_manicone : @maurorizzi_mr Non so se hai vissuto fuori per un po', ma avendolo fatto ho potuto sfatare molti miti, come ad esem… - Cio80ansia : @martinamood_y Sfatare nulla. Una coglionata è una coglionata, e lui l'ha fatta. Non facciamo passare una coglionata come personalità. -