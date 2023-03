Torna la paura in Molise, terremoto di magnitudo 4.6 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Torna la paura in Molise: nella terra segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”, si registra una nuova scossa di terremoto, breve ma intensa. Epicentro a Montagano, ore 23:52, a pochi chilometri da Campobasso. Il terremoto di magnitudo 4.6 scuote la regione e viene avvertito anche nelle zone limitrofe: in provincia di Isernia e nell’Alto Casertano, a Napoli, ma anche nel Beneventano e in tutto l’Abruzzo, così come nel Basso Lazio e nella vicina Puglia. Da giorni il sottosuolo molisano è nervoso e si registra uno sciame sismico chiaramente avvisato dalla popolazione. Così al terremoto più intenso, i molisani hanno reagito con attimi di panico. I residenti sono scappati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)lain: nella terra segnata dal dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola “Francesco Jovine”, si registra una nuova scossa di, breve ma intensa. Epicentro a Montagano, ore 23:52, a pochi chilometri da Campobasso. Ildi4.6 scuote la regione e viene avvertito anche nelle zone limitrofe: in provincia di Isernia e nell’Alto Casertano, a Napoli, ma anche nel Beneventano e in tutto l’Abruzzo, così come nel Basso Lazio e nella vicina Puglia. Da giorni il sottosuolo molisano è nervoso e si registra uno sciame sismico chiaramente avvisato dalla popolazione. Così alpiù intenso, i molisani hanno reagito con attimi di panico. I residenti sono scappati ...

